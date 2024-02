Mais duas rodovias de MS passam a ter pedágio em fevereiro

A partir do dia 11 de fevereiro, mais duas rodovias de Mato Grosso do Sul passam a ter cobrança de pedágio. A BR-158 e da MS-112, terão cinco trechos com cobranças.

Conforme a Way-112, concessionária que administra as estradas do leste do Estado, uma operação simulada para treinar os colaboradores que farão a cobrança das taxas foi realizada no primeiro dia do mês.

Até agora a BR-163 é que possui pedágio no estado.

A cobrança de tarifaserá em 5 praças de pedágio implantadas na Way-112:

BR-158

Praça Paranaíba (km 78+100)

Praça Aparecida do Taboado (km 118+100)

Praça Aparecida do Taboado (km 174)

MS-112

Praça Cassilândia (km 193+300)

Praça Selvíria (km 64+200)

O início da cobrança e o valor das tarifas de pedágio nas praças foram autorizados pela Agems (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos), responsável pela fiscalização do contrato de concessão.

A tarifa básica (categoria 1) é aplicada a veículos de passeio; outras categorias de veículos terão preços diferenciados, conforme a tabela abaixo.

