Mais Social soma 4.226 pessoas beneficiadas após busca ativa em MS

O programa Mais Social, do Governo de Mato Grosso do Sul, passou a ir atrás de quem mais precisa, desde março de 2025 deu início à busca ativa de pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e sem nenhum programa social.

Desde então, 4.226 foram incluídas no Mais Social por meio da busca ativa nos 79 municípios sul-mato-grossenses. Hoje, o Mais Social atende 38.582 famílias no Estado.

A equipe do Mais Social também percorre a área rural, onde encontrou Noemis Matos Silva. Ela mora com esposo no assentamento Guaicurus, a 65 quilômetros da área urbana de Bonito. “Foram lá, fizeram uma visita pra gente. A gente fez uma fichinha. Aí eu vim aqui e fiz o cadastramento. Foi uma surpresa agradável. Eu gostei muito”, explica.

“Vai ser bom porque a gente mora no sítio. Aí depende das coisinhas para a gente viver. Vai ser uma renda a mais, para a gente poder fazer uma comprinha. Vai ajudar muito”, finaliza.

Em junho, 23 famílias na Aldeia Água Funda receberam o cartão do Mais Social. Já são 1.111 cartões gerados desde o início da busca ativa. A intenção é fazer de Mato Grosso do Sul o 1º estado do País a erradicar a extrema pobreza.

O cartão permite a compra de alimentos, produtos de higiene e gás de cozinha. É proibida a aquisição de bebidas alcoólicas e à base de tabaco

