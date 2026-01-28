Mais uma vez acumulada, Mega-Sena chega a incríveis R$ 102 milhões

A Mega-Sena, com sorteio realizado nesta terça-feira (27), não premiou nenhum apostador e o prêmio máximo da loteria acumulou, subindo para incríveis R$ 102 milhões.

Os números sorteados no concurso 2.965 foram: 01 - 20 - 22 - 23 - 35 - 57. Agora, a chance dos apostadores é no sorteio previsto para acontecer nesta quinta-feira (15).

Conforme a Caixa Econômica, a quina teve 65 apostas, que acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 47.303,48 mil cada. Outras 4.783 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.059,63 cada.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

