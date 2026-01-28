Menu
Menu Busca quarta, 28 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Geral

Mais uma vez acumulada, Mega-Sena chega a incríveis R$ 102 milhões

As dezenas sorteadas foram: 01 - 20 - 22 - 23 - 35 - 57

28 janeiro 2026 - 15h40Luiz Vinicius

A Mega-Sena, com sorteio realizado nesta terça-feira (27), não premiou nenhum apostador e o prêmio máximo da loteria acumulou, subindo para incríveis R$ 102 milhões.

Os números sorteados no concurso 2.965 foram: 01 - 20 - 22 - 23 - 35 - 57. Agora, a chance dos apostadores é no sorteio previsto para acontecer nesta quinta-feira (15).

Conforme a Caixa Econômica, a quina teve 65 apostas, que acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 47.303,48 mil cada. Outras 4.783 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.059,63 cada.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Tentativa de homicídio em Campo Grande 'rende' pena de 3 anos em regime aberto
Justiça
Tentativa de homicídio em Campo Grande 'rende' pena de 3 anos em regime aberto
Miguel faleceu no acidente de trânsito
Justiça
Motorista bêbado que matou criança e idosa em acidente na Capital vai a júri popular
Foto: Ilustrativa / MrDm / Freepik
Comportamento
Pesquisa aponta que mulheres preferem homens com pênis maiores
Menina sofria violência sexual -
Interior
TJ mantém condenação de homem que estuprou a enteada mais de 10 vezes em MS
Material entorpecente apreendido - Foto: Divulgação
Polícia
Força Tática prende "Corujão" por tráfico na região norte de Campo Grande
Dinheiro sujo
Interior
TJ nega soltar servidor acusado de desviar mais de R$ 5 milhões da prefeitura de Inocência
Cerimônia de acordo - Foto: TJMS/Divulgação
Interior
TJMS firma acordo com a União das Câmaras de Vereadores para reforçar proteção às mulheres
Procurador-Geral de Justiça Romão Ávila - Foto: Assecom/MPMS
Justiça
Sem concorrência, Romão Ávila deve seguir como chefe do MPMS
Luiz Otávio Santos Nunez, 19
Geral
Jovem de Campo Grande volta a sentir estímulos após tratamento para lesão medular
Caso foi atendido pela Defensoria Pública -
Justiça
Prefeitura é acionada na Justiça por deixar população em situação de rua "desassistida"

Mais Lidas

A confusão aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Adolescente é espancado a pauladas após bater em menino autista no Parque Ayrton Senna
Carro desviou de buraco e atingiu o motociclista
Trânsito
AGORA: Motorista desvia de buraco, atinge moto e mata motociclista no Jardim Seminário
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/1/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/1/2026
Motociclista foi identificado pelas autoridades
Trânsito
Ajudante de pedreiro é a vítima fatal do acidente com carro no Jardim Seminário