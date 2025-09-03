Menu
Mais uma vez acumulada, Mega-Sena chega a R$ 33 milhões

Os números sorteados no concurso foram: 08 - 21 - 31 - 41 - 53 - 58

03 setembro 2025 - 12h54Luiz Vinicius

A Mega-Sena, com sorteio realizado nesta terça-feira (2), não premiou nenhum apostador e o prêmio máximo da loteria acumulou, subindo para R$ 33 milhões.

Os números sorteados no concurso 2.909 foram: 08 - 21 - 31 - 41 - 53 - 58. Agora, a chance dos apostadores é no sorteio previsto para acontecer nesta quinta-feira (12).

Conforme a Caixa Econômica, a quina teve 19 apostas vencedoras, que irão receber R$ 81.227,49 cada. Outras 1.815 apostas tiveram quatro acertos e faturaram R$ 1.401,61.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

