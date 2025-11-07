Menu
Mais uma vez acumulada, Mega-Sena chega a R$ 55 milhões

Números sorteados foram: 12 - 17 - 26 - 34 - 44 - 52

07 novembro 2025 - 10h23Luiz Vinicius
Bilhete da Mega-SenaBilhete da Mega-Sena   (Reprodução)

A Mega-Sena, com sorteio realizado nesta quinta-feira (6), não premiou nenhum apostador e o prêmio máximo da loteria acumulou, subindo para R$ 55 milhões.

Os números sorteados no concurso 2.886 foram: 12 - 17 - 26 - 34 - 44 - 52. Agora, a chance dos apostadores é no sorteio previsto para acontecer neste sábado (8).

Conforme a Caixa Econômica, a quina teve 68 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 32.512,40. Os 4.467 ganhadores da quadra terão o prêmio individual de R$ 815,81.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

