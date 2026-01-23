Mais uma vez acumulada, Mega-Sena chega a R$ 63 milhões

A Mega-Sena, com sorteio realizado nesta quinta-feira (22), não premiou nenhum apostador e o prêmio máximo da loteria acumulou, subindo para R$ 63 milhões.

Os números sorteados no concurso 2.963 foram: 06 - 20 - 34 - 44 - 53 - 57. Agora, a chance dos apostadores é no sorteio previsto para acontecer neste sábado (8).

Conforme a Caixa Econômica, a quina teve 31 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 70.338,73. Os 2.684 ganhadores da quadra terão o prêmio individual de R$ 1.339,13.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

