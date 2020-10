Maisa não renova contrato e deixa o SBT

Sarah Chaves, com informações do UOL

A apresentadora Maisa deve deixar o SBT após 13 anos ao decidir não renovar seu contrato que acaba em outubro. A apresentadora cumprirá normalmente seus compromissos com o canal e seguirá parceira do SBT no Teleton e participações especiais em programas da casa.

O vínculo atual se encerra no fim de outubro. "Foi uma decisão muito difícil, mas a apresentadora sai pela porta da frente e com imensa gratidão a toda a família Abravanel e todos os profissionais que participaram de sua jornada durante esse período onde cresceu e se desenvolveu como artista, apresentadora e influenciadora", disse o SBT em comunicado oficial.

De acordo com o SBT, a decisão foi tomada "por conta de novos projetos pessoais e profissionais que Maisa tem vontade de fazer". A apresentadora cumprirá normalmente seus compromissos com o canal e seguirá parceira do SBT no Teleton e participações especiais em programas da casa.

