Menu
Menu Busca terça, 02 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
IPVA Nov25
Geral

Malha Oeste retoma concessão em 2026 e impulsiona novo ciclo logístico nacional

Com leilão marcado para julho de 2026, ferrovia volta ao centro das concessões e projeta transformação logística em Mato Grosso do Sul

02 dezembro 2025 - 18h43Taynara Menezes
Somente para a Malha Oeste, estima-se um volume de R$ 35,7 bilhões em obras Somente para a Malha Oeste, estima-se um volume de R$ 35,7 bilhões em obras   (Foto: Chico Ribeiro)
Dr Canela

A Malha Oeste volta a ocupar posição central na estratégia logística do país com sua concessão oficialmente inserida no calendário nacional de 2026. O Ministério dos Transportes e a ANTT programaram a abertura do edital para abril e o leilão para julho, recolocando em movimento um projeto que permaneceu parado por mais de dez anos devido a divergências regulatórias e impasses no Tribunal de Contas da União.

A ferrovia, que se estende por cerca de 600 quilômetros em Mato Grosso do Sul e faz a ligação entre Corumbá (MS) e Mairinque (SP), integra a nova Política Nacional de Concessões Ferroviárias, um marco que moderniza normas, reforça a segurança jurídica e inaugura um modelo de Estado para o setor ferroviário. Somada a outros empreendimentos, a carteira federal prevê quase R$ 290 bilhões em investimentos logísticos no próximo ano.

Somente para a Malha Oeste, estima-se um volume de R$ 35,7 bilhões em obras e outros R$ 53,5 bilhões ao longo da operação contratual. Para Mato Grosso do Sul, o impacto é especialmente significativo: a ferrovia é tratada como peça-chave para ampliar a competitividade do Estado, otimizando o escoamento de cargas como minérios, combustíveis e celulose.

O secretário Jaime Verruck (Semadesc) afirma que a definição do cronograma representa um marco após uma década de negociações, recuos e propostas que não avançaram. Para ele, a inclusão da Malha Oeste como segunda ferrovia do cronograma nacional sinaliza sua prioridade dentro da estratégia federal. 

“Nos últimos dez anos, o Governo do Estado trabalhou intensamente para garantir a retomada da concessão da ferrovia. Houve avanços, retrocessos, propostas não aceitas pelo TCU e interrupções. Agora, finalmente, temos um novo caminho. Com o anúncio do Ministério dos Transportes, a Malha Oeste aparece como a segunda ferrovia do cronograma de concessões, com leilão previsto já para julho do próximo ano, e isso é extremamente positivo. A logística ferroviária está no centro da estratégia de competitividade de Mato Grosso do Sul”, afirmou.

A Política Nacional de Concessões Ferroviárias também prevê mais de 9 mil quilômetros de novos trilhos e a possibilidade de movimentar até R$ 600 bilhões ao longo dos contratos. Paralelamente, o governo federal prepara a expansão das concessões rodoviárias, com 13 leilões previstos para 2026 e R$ 148 bilhões em investimentos, reforçando um ciclo logístico mais integrado, seguro e sustentável.

Reportar Erro
Dr Canela
UNIMED São Julião

Deixe seu Comentário

Leia Também

Exército Brasileiro /
Justiça
Justiça garante a militares transgênero uso do nome social nas Forças Armadas
Iran Coelho das Neves -
Política
Consenso entre conselheiros do TCE-MS aponta Iran Coelho para vice-presidência
Foto: Divulgação
Geral
Programa 'Em Conta' atende população de Corumbá nesta semana
Dinheiro apreendido durante a apreensão
Justiça
Gaeco divulga balanço e aponta apreensão de R$ 274,9 mil em operação contra jogatina
Viatura Polícia Militar
Justiça
TJ determina que Estado indenize família de jovem morto por policial em MS
Sistema do TJMS -
Justiça
Julgamentos virtuais do TJMS passam a ser acessíveis em tempo real
Governador Eduardo Riedel (PP)
Geral
Reunião de secretariado do Governo já tem data
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 2/11/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 2/11/2025
Cartórios de Protesto alertam para nova onda de fraudes com intimações e boletos
Geral
Cartórios de Protesto alertam para nova onda de fraudes com intimações e boletos
Gabriela Tejas da Silva, chegou a ficar presa -
Justiça
Jovem que matou cunhado com facada não vai a júri em Campo Grande

Mais Lidas

Socorristas confirmam óbito de homem que infartou ao volante após 1h30 de reanimação
Polícia
Socorristas confirmam óbito de homem que infartou ao volante após 1h30 de reanimação
Jhenyfer está desaparecida
Polícia
Família tenta encontrar adolescente desaparecida há três dias em Campo Grande
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem é baleado próximo ao 'lixão' de Campo Grande
Carro ficou completamente destruído no acidente
Trânsito
VÍDEO: Câmera flagrou colisão de carro e mureta que vitimou jovem na Gunter Hans