Mandetta lamenta morte de blogueiro

O Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (DEM), lamentou a morte do ex-assessor parlamentar e amigo Kiko Cangussu, encontrado morto no apartamento dele no Centro de Campo Grande nessa segunda-feira (30).

Kiko foi assessor de Mandetta quando ele ainda era deputado federal por Mato Grosso do Sul.

No comentário, o ministro descreve como gostaria de ter ajudado o amigo, que pode ter morrido infartado. “Quem me dera poder ter te socorrido meu amigo. Fosse um infarto ou qualquer outro mal teria lutado ao teu lado, ainda que na mais arriscada manobra de sustentação a vida.”

Mandetta ainda relembrou sobre os anos de amizade e de parceria no trabalho. “Durante muitos anos você foi minha voz solitária na internet. Você foi o amigo certo daquelas horas tão incertas de política”, lamentou.

O ministro lamentou não falado com o amigo nas últimas semanas e ainda deixou uma mensagem a Luís Guilherme Cangussu, filho do Kiko. “Segura essa onda ai Luís, tem uma legião de amigos do seu pai e todos nos oramos a Nossa Senhora Aparecida para conduzir, proteger e confortar toda a família”.

Ao finalizar o texto ao amigo, Mandetta falou que está lutando uma luta onde milhões de pessoas o pedem ajuda. “Descansa em paz irmão”.





