Manifestantes são notificados e devem liberar canteiro em até 24h na Capital

Na manhã desta segunda-feira (9) a Polícia Civil notificou os manifestantes que tem se concentrado no canteiro da Avenida Duque de Caxias, em frente ao CMO (Comando Militar do Oeste) em Campo Grande. Os envolvidos tem o prazo de 24h para deixarem o 'acampamento' e retirarem todos os objetos do local.

O informativo judicial subscritas nos autos de inquérito n°4879 Distrito Federal bem como ADPF 519 do Supremo Tribunal Federal, decreta, sob pena de multa, a retirada de todos os objetos como: barracas, tendas, banheiros químicos, geradores, móveis e utensílios domésticos.

Além de palanques, equipamentos de som, caminhões de som e todos os objetos que obstaculizar a via pública, calçadas, canteiros centrais e nas redondezas do CMO.

Caso o decreto não seja acatado em 24h, os responsáveis responderão pelo crime de desobediência (artigo 330 - código penal brasileiro) e todos os objetos serão apreendidos.

Deixe seu Comentário

Leia Também