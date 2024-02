Manutti abre temporada de podcasts da Difusora Pantanal nesta sexta-feira

Dono de hits como "Mesa 12", "Bebê vem me procurar" e "Carrasco", o sertanejo Manutti abre a temporada de podcast da Difusora Pantanal a partir das 19h desta sexta-feira (16).

Aldeia, Cris e Gatti batem um papo com o cantor que já é conhecido na música regional e nacional. Manutti, que se consagrou em 2016 quando lançou "Mesa 12" e seu DVD "All in - Ao vivo em Campo Grande", tem mais de 2 milhões de ouvintes no Spotify.

A rádio Difusora Pantanal abriu uma caixa de perguntas por meio das suas redes sociais (Instagram e Facebook) que serão respondidas ao vivo pelo cantor.

O Podcast que vai ao ar a partir das 19h, estará disponível através do link no YouTube da Difusora Pantanal .

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também