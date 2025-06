Mapa de áreas prioritárias para queima prescrita no Pantanal é publicada pelo Imasul

Uma Portaria publicada pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) estabelece o Mapa de Áreas Prioritárias para a realização de queima prescrita, considerando a Resolução SEMADESC/MS n. 107/2025, que atualiza e amplia dispositivos da Resolução SEMADE n. 09/2015, modernizando o regramento das atividades sujeitas a licenciamento ambiental.

A nova resolução simplifica o processo de licenciamento para a queima prescrita nessas áreas e também inclui oficialmente a queima prescrita como atividade licenciável, no contexto do Plano de Manejo Integrado do Fogo no Estado. Os produtores que estiverem inseridos nas zonas prioritárias poderão seguir procedimentos mais ágeis.

O Mapa de Áreas Prioritárias divulgado pelo Imasul foi elaborado com base no Sistema de Inteligência do Fogo em Áreas Úmidas (Sifau).

A análise desses dados permitiu identificar as regiões mais suscetíveis à propagação descontrolada do fogo, orientando a aplicação da queima prescrita como técnica preventiva.

A AUR-Pantanal é uma das regiões mais sensíveis de Mato Grosso do Sul no que se refere à ocorrência de incêndios florestais, principalmente entre os meses de julho e outubro.

A portaria entra em vigor na data de sua publicação, e tanto o Mapa de Áreas Prioritárias quanto a lista de propriedades com CARMS estão disponíveis no site oficial do Imasul.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também