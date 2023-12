Marcelo Serrado, o eterno "Crô" tem apresentação musical no Blues Bar

Interpretar não é o único talento do ator Marcelo Serrado, cantar e dar show no palco também é um de seus atributos. Em cartaz há 2 anos, com mais de 30 apresentações entre Rio e São Paulo, não só em “night clubs”, como também em eventos particulares, hotéis, resorts e teatros, Marcelo Serrado e a banda Conexão Rio apresentam o show “Sinatra a Wando e Outras Bossas”.

Vencedor de vários prêmios o ator, cantor, músico, diretor e apresentador Marcelo Serrado concebeu e desenvolveu esse show para homenagear seus pais Julinha e José Serrado, dois personagens muito queridos nos “anos dourados” do Rio de Janeiro e fãs incontestes de Frank Sinatra.

Com repertório variado que começa por Sinatra passa por Tom Jobim, Roberto Carlos, Luís Miguel, Lulu Santos, o sertanejo de Chitãozinho e Xororó e claro, o “brega” de Wando, Waldick Soriano e Sidney Magal entre outros.

Algumas músicas do repertório:

That's life

Fly me to the moon

For once in my life

You’ve got a friend in me

Night and day

I've got you under my skin

Samba de uma nota só

Garota de Ipanema

Lígia

Só danço samba

La Barca

Cheek to cheek

Emoções

Come Fly with me

Lady is a tramp

Can't take my eyes off you

Whisky a go go

Garçom

Eu não sou cachorro, não

O meu sangue ferve por você

Fogo e Paixão

Evidências

Descobridor dos 7 mares

Não quero dinheiro

Do seu lado

Samba do Avião

New York, New York

O show será no Blues Bar no domingo, dia 17 de dezembro. As portas serão abertas às 19h30.

A entrada/couvert é limitada, e custará R$ 100,00 preço único, já está sendo vendido no cegonhaeventos.com.br ou pelo telefone 67 999210099 (telefone de informações). O evento é uma realização do Blues Bar e ABP Eventos.

