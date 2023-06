Marcha para Jesus lota as ruas em São Paulo

A 31° edição da Marcha para Jesus toma as ruas de São Paulo nesta quinta-feira (08), feriado de Corpus Christi. Desde cedo, milhares de fiéis se concentraram no Centro da capital para iniciar a caminhada até a Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, Zona Norte da capital. No local, o evento gospel terá shows de cantores evangélicos e apresentações de pastores. Anderson Freire, Bruna Karla, Fernanda Brum, Gabriel Guedes entre outros.

Com participação de trios elétricos, o evento começou por volta das 9h30 com a marcha infantil saindo da estação Tiradentes do Metrô. Por volta das 10h30, o público já lotava a área onde vão acontecer os shows e pregações. Eles fizeram o trajeto de mais de cinco quilômetros. Sheila Cristina Rocha levou pedidos no tênis. Muitos caminhavam cantando, orando e agradecendo as graças alcançadas.

No total, são mais de 20 apresentações confirmadas. Duas delas são internacionais. Os organizadores estimam a presença de 2 milhões de pessoas. São 8 mil caravanas de todo o país.

A Marcha para Jesus chegou ao Brasil em 1993 e já foi realizada em outros países como Argentina, Canadá, Colômbia, Cuba, Estados Unidos, Finlândia, França, Itália, Japão, Moçambique, Rússia e outros, segundo organizadores.

Os organizadores informam que a marcha é o maior evento popular cristão do mundo.

