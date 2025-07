Márcia Sensitiva revela se 3ª Guerra Mundial e reeleição de Lula vão acontecer; confira

Com mais de 7 milhões de seguidores nas redes sociais, Márcia Sensitiva voltou a chamar atenção do público ao fazer novas previsões envolvendo o cenário político e internacional.

Conhecida por suas análises espirituais e declarações sem filtros, a médium falou sobre o atual conflito no Oriente Médio e indicou que o clima deve se agravar nos próximos meses.

Em entrevista, Márcia afirmou que as tensões entre Israel, Palestina e Irã ainda devem se intensificar. “O caldo vai engrossar, inclusive com os Estados Unidos”, previu.

Segundo ela, a instabilidade na região deve crescer, com o envolvimento de potências internacionais, elevando a preocupação global.

Apesar do alerta, a médium foi categórica ao negar qualquer possibilidade de uma terceira guerra mundial. “Não existe a menor chance, nem astrologicamente, nem numerologicamente e muito menos na vidência. Amém. Mas ainda vai ter muita encrenca”, declarou.

