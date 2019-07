Marcos Pontes vem a Campo Grande nesta sexta

O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), Marcos Pontes, participa nesta sexta-feira (26) da 71a Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) que, neste ano, está sendo realizada na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande.

Em sua agenda está prevista uma visita aos estandes da Avenida da Ciência – Mundo MCTIC a partir das 9h. Às 10h30, o ministro participa de conferência no Teatro Glauce Rocha, na UFMS.

À tarde, ministro concede entrevista coletiva a jornalistas no Teatro Glauce Rocha às 13h30, com duração de 30 minutos, e participa de reuniões.

Às 18h30 será realizada a cerimônia de encerramento da 71ª Reunião Anual da SBPC no Auditório 1 do Bloco 15 – Multiuso 1 da UFMS, com a participação do ministro, do presidente da SBPC, Ildeu Moreira, entre outros.

