Marcos Pontes virá a Campo Grande para a 71ª SBPC

A vice-reitora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Camila Ítavo, anunciou a participação do ministro do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, durante a 71ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) que acontecerá entre os dias 22 e 27 de julho, em Campo Grande.

Camila Ítavo esteve na Câmara Municipal para estendeu o convite à população nesta terça-feira (16) onde também ressaltou que, nesta edição do evento, será a primeira vez que as inscrições serão gratuitas.

É a primeira vez, também, que Mato Grosso do Sul recebe o evento científico, considerado o maior da América Latina. Na programação constam conferências, mesas-redondas, minicursos, encontros, sessões especiais e assembleias, com o objetivo de levar aos participantes um panorama amplo do que melhor se faz em ciência hoje no Brasil.

Estão previstas, por exemplo, as sessões “Biodiversidade e bioeconomia: riscos, oportunidades e o impasse brasileiro”, “Os impactos econômicos e sociais da ciência e tecnologia”, “Bioprospecção de produtos naturais”, “Biodiversidade e bioinformática”, entre outras, que debaterão biomas, a flora do Mato Grosso do Sul, as mudanças climáticas, a bioeconomia como projeto mobilizador nacional e a cooperação internacional em pesquisa. Também serão debatidos temas como “Práticas de lazer em culturas tradicionais: corpo, diversidade étnico-racial, construção identitária e desenvolvimento social”, “Violência e desterritorialização: indígenas, quilombolas, agricultores familiares e o crescimento de tensões sociais no campo brasileiro”, a “História do movimento negro em Mato Grosso do Sul”.

“O evento terá uma programação extremamente rica, espero que toda Campo Grande aproveite esse tempo, todos os estados que já receberam a feira viveu um divisor de águas e não será diferente aqui”, concluiu a vice-reitora. Clique aqui e confira a programação completa do evento.

