Maria Elizabeth assume como a primeira presidente do STM

A ministra Maria Elizabeth Rocha tomou posse, nesta quarta-feira (12), como presidente do Superior Tribunal Militar (STM), se tornando a primeira mulher a presidir o tribunal em seus 217 anos de história.

Nomeada para o STM em 2007 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que acompanhou a cerimônia de posse, ela é doutora e pós-doutora em direito constitucional, além de ser a única mulher na Corte.

Ela chega ao cargo em meio a processos envolvendo militares que estão sendo analisados no Supremo Tribunal Federal (STF), após eles se tornarem réus pela suposta participação em uma trama golpista para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder após derrota nas eleições de 2022.

Apesar do Código Penal Militar prever diversos crimes para os militares supostamente envolvidos na trama golpista, o caso não foi enviado para a Justiça Militar.

