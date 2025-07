Mariáh Arakaki representará o Mato Grosso do Sul no Miss Nikkey 2025

1ª Princesa Nikkey em 2024 e vencedora do Miss Nikkey Mato Grosso do Sul 2025, Mariáh Silva Arakaki Mizuno Prado é finalistas Miss Nikkey Brasil 2025 que terá sua cerimônia de coroação durante o 26º Festival do Japão neste sábado (12), em São Paulo.

Neste ano, como uma homenagem especial aos 130 anos do Tratado de Amizade Brasil-Japão, as candidatas desfilarão com o tradicional kimono furisode, considerado um dos trajes mais elegantes da cultura japonesa usado por mulheres solteiras em ocasiões formais.



Ao todo o Miss Nikkey Brasil 2025 tem nove finalistas dos estados do Amazonas (1), Bahia (2), Distrito Federal (3), Goiás (4), Mato Grosso do Sul (5), Minas Gerais (6), Pará (7), Paraná (8) e Rondônia (9).

Já o Miss Nikkey São Paulo, na mesma noite, elegerá a representante do estado de São Paulo para disputar o título de Miss Nikkey Brasil, ao lado das representantes de outros estados.



O evento reforça a integração das comunidades nikkeis brasileiras, sendo promovido como forma de divulgar a cultura japonesa, além de incentivar o crescimento pessoal das candidatas e valorizar a beleza nipônica.

