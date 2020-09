Mariano e Jake protagonizam beijo "morno" durante festa em "A Fazenda"

O clima na Fazenda 12 não poderia estar mais hypado na noite desta sexta-feira (18), durante a segunda festa do reality da Record TV que rolou até um beijo, considerado "morno" por internautas.

O campo-grandense Mariano, da dupla sertaneja com Munhoz, protagonizou um beijo com Jakeline Oliveira, com quem há dias anda paquerando.

Não foi um beijão de cinema mas deixou Stefani eufórica. A ex participante do ‘De Férias com o Ex’ acabou dando um selinho em Mirella.

Porám na madrugada de hoje, durante a festa Arcos-Íres, Lidi Lisboa revelou ao cantor estar na torcida pelo relacionamento com a modelo, e Mariano, ressaltou que são apenas 11 dias de confinamento para se ter certeza de algo e resumiu seu sentimento por Jake a carinho.

