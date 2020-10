Mariano escapa da roça e se torna Fazendeiro

Nosso campo-grandense na Fazenda 12, Mariano, da dupla com Munhos, é o novo Fazendeiro. Ele que havia ido para a para a roça da semana, na última terça-feira (13) em uma decisão complicada onde o Lipe teve que escolher entre ele e a namorada de confinamento a modelo Jakelyne. Após a vitória, o cantor que faz aniversário nesta quinta (15) quebrou a suposta ‘maldição’, do aniversariante que deixa o reality como aconteceu com o Rodrigo e Cartolouco.

Na Prova do Fazendeiro desta quarta-feira (14), os peões Carol Narizinho, Mariano e Tays passaram por um desafio de mira, força, agilidade e equilíbrio. O sertanejo Mariano levou a melhor e garantiu o posto de Fazendeiro da semana, ele também terá imunidade e o poder de indicar alguém direto para a Roça, se posicionando ativamente pela primeira vez no jogo.

A prova

Ela foi dividida em três partes: os participantes precisaram acertar um alvo para liberar tinta, pegar o balde e fazer uma mistura para, em último lugar, colocar o recipiente cheio e completo no final do percurso. Todos os peões estavam com os pés amarrados para dificultar a atividade.

Quem aí também está cansado só de assistir? Mariano e Tays estão empatados na liderança da #ProvaDoFazendeiro. Carol Narizinho está logo atrás!



— A Fazenda (@afazendarecord) October 15, 2020

Maldição do aniversariante

Com a vitória, Mariano quebra a suposta ‘maldição do aniversariante’ que os peões comentam na casa desde que Rodrigo e Cartolouco foram eliminados na mesma semana dos aniversários. Carol e Tays agora formam a Roça da semana junto à Biel. Nesta quinta-feira (15), um dos 3 roceiros será eliminado e voltará para casa mais cedo.

Senhoras e senhores: TEMOS UM NOVO FAZENDEIRO! Mariano mandou melhor que Carol e Tays e venceu a #ProvaDoFazendeiro! Gostaram?



— A Fazenda (@afazendarecord) October 15, 2020

Parciais

A votação é para saber quem o público quer que fique, um site de votação, o Votalhada, faz diversos tipos de pesquisas, e sites e blogs e Twitter, e na parcial divulgada as 8h, já haviam sido contabilizados 723.239 votos. A média proporcional dos peões que estão na roça, ficou assim: Biel com 29,70%, Carol com 38,04% e Tays com 32,26% dos votos. Lembrando que a votação é para ficar e, segundo a pesquisa feita, o cantor de funk, Gabriel Araújo Marins Rodrigues, o Biel esta sendo eliminado.

Lembrando que já foram eliminados Fernandinho Beatbox, JP Gadêlha, Rodrigo Moraes e Cartoloco.

