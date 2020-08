Mariano estará no reality show "A Fazenda"

Priscilla Porangaba, com informações do Metrópoles

A nova edição do reality show A Fazenda, da Record, estreia no dia 8 de setembro e as especulações de quais são os participantes do programa não param.

Desta vez, a coluna do jornalista Leo Dias, do portal Metrópoles, garante ter conseguido confirmar 11 dos 20 nomes que estarão na 12ª temporada do reality show.

Entre os participantes, diz Leo Dias, está o cantor Mariano, da dupla, Munhoz e Mariano conhecidos pelo hit "Camaro Amarelo".

Os peões de A Fazenda 12 entram na sede de Itapecerica da Serra no dia 6 do próximo mês para estreia no dia 8. A apresentação é de Marcos Mion com direção de Rodrigo Carelli.

Confira os nomes que estarão na edição:

- MC Mirella, funkeira

- Jojo Toddynho, cantora do hit Que Tiro Foi Esse

- Carol Narizinho, ex-panicat

- JP Gadêlha, baiano ex-participante do reality The Circle Brasil, da Netflix

- Biel, cantor acusado de assédio

- Jessica Brankka, personal trainer e ex do cantor Latino

- Stefani Bays, ex-participante do De Férias com o Ex, da MTV

- Jakelyne Oliveira, Miss Brasil

- Lipe Ribeiro, ex-participante do De Férias com o Ex, da MTV

- Faby Monarca, participante do reality Power Couple Brasil e ex do ator pornô Marcos Oliver

