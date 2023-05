Marina deve receber alta em breve, diz boletim

O Instituto do Coração (InCor) de São Paulo informou, por meio de boletim médico divulgado nesta segunda-feira (8), que a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, deve receber alta em breve.

Internada desde sábado (6) após ser diagnosticada com Covid, Marina segue em observação, mas está evoluindo.

A ministra passa por exames de rotina e seu quadro é acompanhado por médicos cardiologistas, infectologistas e pneumologistas.

“A sra. Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, segue sob cuidados médicos no InCor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP). Seu quadro evolui clinicamente bem e estável em relação ao dia anterior, com expectativa de alta em breve”, diz trecho do boletim.

