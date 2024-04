Marina Dobashi assume lugar de Ademar Silva Junior na Funtrab

Com exoneração de Ademar Silva Junior que ficou quase uma no à frente da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul, na função de diretor-presidente, o novo nome para o comando já foi escolhido.

Na mesma edição do Diário Oficial do Estado desta terça-feira (9), Marina Hojaij Carvalho Dobashi, foi exonerada do cargo que ocupava na direção da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

Marina foi nomeada no posto de Ademar. O diretor-presidente fez questão de agradecer ao governador Eduardo Riedel e declarou a disposição para trabalhar com o objetivo de fortalecer com os melhores projetos para o Estado.

