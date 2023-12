Marina é eleita uma das pessoas mais influentes para a ciência no mundo

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil, Marina Silva, foi eleita como uma das pessoas mais influentes para a ciência no mundo pela Revista Nature, em lista divulgada nesta quarta-feira (13).

Marina foi descrita como “protetora da Amazônia” e aquela que ajudou a reverter o desmatamento desenfreado que vinha ocorrendo durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Os trabalhos realizados pela pasta, sob comando de Marina, se tornaram destaque. A queda de 43% nos alertas de desmatamento com base em imagens de satélite da floresta amazônica e a retomada do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm) foram alguns deles.

A lista é comporta por pessoas que ajudaram a fazer descobertas na ciência e que chamaram atenção para questões cruciais, e não se trata de um ranking, e sim de uma seleção compilada pelos editores da Nature.

