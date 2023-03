Marina Silva Ã© internada com sintomas de malÃ¡ria

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), foi internada nesta segunda-feira (13) após passar por atendimento médico no Hospital Brasília, no Lago Sul, e relatar aos médicos sintomas de malária.

Marina se encontrou na tarde de hoje com o vice-chanceler da Alemanha e ministro da Economia e Ação Climática, Robert Habeck, com os representantes realizando uma declaração à imprensa após o encontro, porém, a ministra se sentiu indisposta e o evento foi cancelado.

A ministra visitou nas primeiras semanas de março a terra indígena Yanomami, em Roraima, para verificar as ações implementadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Em nota, o hospital afirmou a suspeita, porém disse que “mais informações sobre o estado de saúde da paciente serão divulgadas pela assessoria da ministra”, já que “não comenta sobre o estado de saúde de seus pacientes em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)”.

