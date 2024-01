Marinha abre inscrições para Serviço Militar Voluntário em Mato Grosso do Sul

Saiba Mais Geral Comando do 6º Distrito Naval anuncia processo seletivo em MS

O 6º Distrito Naval, em Mato Grosso do Sul, anunciou a primeira oportunidade do ano de 2024 para ingresso de praças RM2. O Processo Seletivo do Serviço Militar Voluntário (PS-SMV-PR) está aberto, sendo temporário e destinado a ambos os sexos com idade entre 18 e 41 anos até a data de incorporação.

As inscrições podem ser realizadas no período de 05/01/2024 a 19/01/2024, conforme informações divulgadas pela Marinha. O objetivo é compor as fileiras militares com Praças da Reserva de 2ª Classe da Marinha (RM2), preenchendo vagas em unidades da Marinha do Brasil na cidade de Ladário.

As oportunidades abrangem diversas áreas, incluindo Industrial, Saúde, Apoio e Administrativa. Candidatos com formação de Nível Médio Técnico podem se candidatar para prestação do SMV como Cabo (CB), com opções como Mecânica, Marcenaria, Enfermagem, Administração, entre outras.

Já para aqueles com formação no Nível Fundamental com Profissionalizante, a oportunidade é ser Marinheiro Especializado (MNE), com funções como barbeiro e motorista.

Para obter detalhes específicos e acesso aos documentos necessários, os interessados devem consultar o site oficial da Marinha do Brasil: https://www.marinha.mil.br/com6dn/SMV_Pracas_2024 .

