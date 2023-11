Marinha realiza processo seletivo com 7 vagas em Ladário

Oportunidade para os concurseiros de Mato Grosso do Sul. A Marinha do Brasil abriu as incrições para o Processo Seletivo de ingresso no Serviço Militar Voluntário de Oficiais Temporários.

Das 410 vagas, 7 vagas foram destinadas em Mato Grosso do Sul. A seleção é válida para pessoas de ambos os sexos, com até 41 anos na data de incorporação e nível superior completo.

Em todo país há vagas nas áreas: Saúde (Médicos, Dentistas, Farmacêuticos), Apoio à Saúde (Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Fonoaudiologia, Musicoterapia, e outros), Técnica (Administração, Ciências Contábeis, Direito, Serviço Social, Psicologia e outros), Técnica-Magistério (Biologia, Educação Física, Geografia, História, Pedagogia) e Engenharia (Engenharia Civil, Elétrica, Eletrônica, Mecânica e Naval, dentre outras).

Já no estado, as oportunidades estão locadas em Ladário, cidade a 407 km de Campo Grande, e são nas áreas da Odontologia, Farmácia, Enfermagem, Direito, Engenharia Civil e Vistoriador Naval nível 1.

As inscrições custam R$140 reais e podem ser feitas até o dia 7 de dezembro. Veja todos os detalhes para as vagas em MS aqui. Para outras regiões acesse aqui.

É previsto que após seis meses da incorporação ao curso de formação, os Guarda-Marinha atinjam o posto de Segundo-Tenente e, seis meses depois, de Primeiro-Tenente. O vínculo entre os militares RM2 e a Marinha pode ser renovado anualmente, com limite de 8 anos, e não é possível prorrogação após este período.

Etapas do Processo seletivo:

- Prova Objetiva (PO) – eliminatória e classificatória;

- Verificação de Dados Biográficos (VDB) e Verificação Documental (VD) - eliminatória;

- Inspeção de Saúde (IS) - eliminatória;

- Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i) – eliminatória;

- Prova de Títulos (PT) - classificatória;

- Designação à incorporação;

- Incorporação.







