Marinho diz que "se a Uber quiser sair, problema da Uber"

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou nesta quarta-feira (4), durante audiência pública na Comissão de Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, que o governo pode criar um aplicativo para substituir o Uber caso a empresa deixe o Brasil.

“Eu acho que deveria se estudar e montar um aplicativo para colocar de forma mais humana, para os trabalhadores que desejassem usar o aplicativo dos Correios pra poder trabalhar sem a neura do lucro dos capitalistas, que é o caso que acontece com o Uber, com o iFood e companhia limitada“, afirmou.

Apesar de se haver esse estudo, o ministro afirma que não está preocupado com a possibilidade da Uber deixar de atuar no Brasil.

“Primeiro que a Uber não vai sair do Brasil porque é o primeiro, o [mercado] número um da Uber é o Brasil. Segundo, agora se caso queira sair, o problema é só da Uber porque outros concorrentes ocuparão esse espaço como é no mercado normal“, argumentou.

Além disso, ele destacou que a possibilidade da retomada da cobrança do imposto sindical está fora de questão. “A palavra obrigatoriedade do imposto sindical não está mais em debate“, pontuou.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também