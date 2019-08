Marlos Melek, redator da nova Lei Trabalhista, palestra na capital

Saiba Mais Geral ACICG organiza campanha de recuperação de créditos

A Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), em parceria com a Cooper Card, realiza nesta quarta-feira (14), uma palestra com o juiz do Trabalho, Marlos Melek, sobre o tema ‘Remuneração: Como aumentar a motivação e engajamento do colaborador no novo cenário da Lei 13.467/17’. O evento tem início às 19h, no auditório do CREA-MS e pretende instruir empresários, gestores de Recursos Humanos e líderes de equipes a inspirar o público interno de suas organizações, além de dar dicas sobre como melhorar o faturamento da organização.

Redator da Nova Lei, Dr. Melek diz que percebe muita desinformação sobre a Reforma Trabalhista entre empresários e gestores. “Mais de 200 coisas mudaram com a Nova Lei, e isso representa um enorme diferencial competitivo para o pequeno, médio e grande empresário que conheça, e saiba aplicá-la na prática gerenciando riscos e aplicando novidades da Reforma, como por exemplo, a revolução da possibilidade de pagamento de bônus e prêmio mensalmente no contracheque, sem que isso seja base para encargos trabalhistas, e o mais importante, isso pode ser pago por um cartão de benefícios”, explica.

O juiz conta que a aplicação correta da Nova Lei pode ajudar as empresas a melhorarem o faturamento. “A Reforma Trabalhista e sua correta aplicação valem dinheiro. Então quem assiste a essa palestra consegue aplicar já, no dia seguinte, muitos dos pontos discutidos podendo sim ajudar a melhorar o faturamento da empresa. Por isso convido os gestores a virem se capacitar conosco para implementarem melhorias em suas organizações”, finaliza.

Sobre o palestrante: Dr. Marlos Melek é Juiz do Trabalho em Curitiba/ PR. Redator da Nova Lei Trabalhista, é autor dos livros “Trabalhista! E agora? Onde as empresas mais erram” e “Trabalhista: O que mudou? Reforma Trabalhista 2017”.

Os ingressos devem ser retirados na sede da Associação Comercial, localizada na rua 15 de Novembro, 390, Centro, mediante a troca de 1 brinquedo. O evento é aberto ao público e as vagas são limitadas. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3312-5058, 98405-4600 ou pelo e-mail escoladevarejo@acicg.com.br. O CREA-MS está situado na R. Sebastião Taveira, 272 - Monte Castelo.

