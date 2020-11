Marquinhos reúne secretários para analisar dados da Covid-19

O aumento expressivo de caso de coronavírus no Mato Grosso do Sul, principalmente na capital, Campo Grande, já começa a mobilizar as autoridades municipais. Na segunda-feira (23), o prefeito Marquinhos Trad e alguns secretários se reuniram para analisar os números da Covid.

O registro da reunião foi publicado no Facebook do secretário de Governo, Antônio Lacerda, com a seguinte legenda: “Reunião para tratarmos sobre o balanço da Covid-19 na capital”. Ao JD1 Notícias, o titular da Semadur, Luiz Eduardo, que também esteve na reunião, afirmou que nada ficou decidido, porém, outras reuniões serão convocadas para os próximos dias.

Também participaram os secretários José Mauro (SESAU), Valério Azambuja (Guarda) e o diretor-presidente da Agetran, Janine Bruno.

