JD1TV: Marvel lança trailer de Quarteto Fantástico com Julia Garner como Surfista Prateada

A Marvel lançou, nesta quinta-feira (17), o novo trailer de "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos". Essa edição conta com as primeiras imagens de Julia Garner como a antagonista Surfista Prateada.

Essa nova versão dos super-heróis será vivida por Pedro Pascal (Sr. Fantástico), Vanessa Kirby (Mulher-Invisível), Joseph Quinn (Tocha Humana) e Ebon Moss-Bachrach (O Coisa).

E é dirigido por Matt Shakman ("Wandavision"), e contará com Ralph Ineson como Galactus, o grande vilão.

O filme da "Primeira Família" dos quadrinhos da Marvel tem estreia prevista para 24 de julho no Brasil.

Assista:

