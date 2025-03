Mateus, da dupla com Jorge, anuncia o nascimento de seu 3º filho

O cantor Mateus Liduario, da dupla sertaneja com Jorge Alves Barcelos, anunciou em suas redes sociais o nascimento de seu 3º filho, nomeado de Dom, neste sábado (8). Ele é fruto do casamento do cantor com sua esposa, Marcella Barra, que também é mãe dos outros dois filhos do sertanejo.

A publicação foi feita na madrugada deste domingo (9), e o cantor comemora o nascimento de seu filho, compartilhando a primeira foto do bebê. “O Dante chegou através de mais uma aventura, um parto lindo”, escreveu.

Casado com Marcella Barros, esse é o terceiro filho do casal. Mateus é pai de Dom, de 7 anos, e de Flor, de 5 anos.

