Geral

Mateus Solano dá tapa em celular de fã que filmava peça

Ação do ator durante apresentação de O Figurante viralizou nas redes sociais; gravações são proibidas durante o espetáculo

16 outubro 2025 - 16h06

O ator Mateus Solano, de 44 anos, protagonizou um incidente durante a apresentação da peça “O Figurante”, no teatro do Sesc de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o artista bate no celular de uma espectadora que filmava o espetáculo da primeira fileira da plateia, derrubando o aparelho no chão.

Apesar do ocorrido, Solano seguiu atuando normalmente. O teatro costuma alertar o público antes das apresentações sobre a proibição do uso de celulares durante o espetáculo, prática comum em produções teatrais para preservar a experiência e o trabalho dos artistas.

O monólogo “O Figurante” é estrelado pelo ator, que interpreta Augusto, um figurante que passa a refletir sobre a própria vida. O espetáculo está em turnê por várias cidades do país.

Em entrevista concedida à CNN no início do ano, Mateus Solano já havia criticado o uso de celulares em sessões teatrais, relatando situações em que o hábito prejudicou o desempenho em cena.

“Já estragou a minha peça. No início da peça, eu vejo a pessoa, paro tudo e falo: ‘Pode, por favor, desligar?’ Aí volto e fica um climão. Estraga o negócio. Fico chateado e prejudica todo mundo”, disse o ator na ocasião.

