Menu
Menu Busca sexta, 26 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Mato Grosso do Sul aumenta cobertura de esgoto para 72%

A implantação da rede coletora está em andamento em Caarapó, Itaquiraí, Eldorado, Sete Quedas e Naviraí

26 setembro 2025 - 09h10Sarah Chaves

Mato Grosso do Sul tem acelerado o cumprimento do Marco Legal do Saneamento e levando cobertura de esgoto a 72% da população do estado.

As obras em andamento em municípios como Caarapó, Itaquiraí, Eldorado, Sete Quedas e Naviraí estão transformando a realidade de cerca de 40 mil moradores. Com a implantação de 243,3 quilômetros de redes coletoras e 13.247 novas ligações domiciliares.

Renato Marcílio, diretor-presidente da Sanesul, não hesita em afirmar a importância desses avanços. "Saneamento é um direito básico e fundamental para o desenvolvimento de qualquer cidade. Cada metro de rede instalado, cada poço ativado, representa um marco no caminho para uma sociedade mais justa, digna e saudável. O Governo do Estado segue firme em seu compromisso de garantir que todos os municípios de Mato Grosso do Sul se beneficiem desse avanço."

A parceria entre a Sanesul e a Ambiental MS Pantanal, por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP), fortalece o compromisso com a entrega de soluções sustentáveis e eficientes para as crescentes necessidades da população.

O diretor-presidente da Ambiental MS Pantanal, Gabriel Buim, destaca a relevância dessa colaboração. "Estamos ampliando de forma contínua a cobertura do esgotamento sanitário, com a previsão de mais 842 quilômetros de rede, o que elevará a cobertura de esgoto do estado para 90% nos próximos anos. Isso não apenas melhora a saúde pública, mas também contribui para o desenvolvimento urbano e a preservação ambiental".

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 26/9/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 26/9/2025
Funsat suspende atendimento ao público nesta sexta-feira
Geral
Funsat suspende atendimento ao público nesta sexta-feira
Exame acontece em todas as Capitais do país
Geral
Prova do Exame Nacional dos Cartórios acontece neste domingo na Capital
Defesa Civil testa novo sistema de alertas de emergência em celulares em MS
Geral
Defesa Civil testa novo sistema de alertas de emergência em celulares em MS
O tema será "Clima e Biodiversidade: o papel dos estados e municípios na COP30"
Geral
Capital sediará evento pré-COP30 com foco no Pantanal e nas mudanças climáticas
Reprodução /
Justiça
Juiz nega liminar e GCM acusado de agressão continua fora das ruas da Capital
Filho e pai -
Justiça
Juiz mantém preso homem que matou o pai a facadas em Campo Grande
Momento em que o suspeito chega a prisão
Justiça
Assassinato ligado ao "jogo do tigrinho" leva homem ao banco dos réus em Campo Grande
Engavetamento / 23/09/2025 -
Política
Vereadores cobram melhorias da Agetran após engavetamento na Cônsul Assaf
A direita Nelson Wilians Fratoni -
Política
CPMI do INSS pede a prisão de advogado com escritório em Campo Grande

Mais Lidas

Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Réus por homicídio no Parque do Lajeado enfrentam júri popular nesta quarta-feira
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Trio é condenado a mais de 56 anos por homicídio no Parque do Lajeado
Marielli ficou 27 dias internada
Trânsito
Morre professora atropelada por carro em cruzamento do Jardim Tijuca
JD1TV AGORA: Homens são mortos a tiros enquanto almoçam em restaurante
Polícia
JD1TV AGORA: Homens são mortos a tiros enquanto almoçam em restaurante