Mato Grosso do Sul aumenta cobertura de esgoto para 72%

Mato Grosso do Sul tem acelerado o cumprimento do Marco Legal do Saneamento e levando cobertura de esgoto a 72% da população do estado.

As obras em andamento em municípios como Caarapó, Itaquiraí, Eldorado, Sete Quedas e Naviraí estão transformando a realidade de cerca de 40 mil moradores. Com a implantação de 243,3 quilômetros de redes coletoras e 13.247 novas ligações domiciliares.

Renato Marcílio, diretor-presidente da Sanesul, não hesita em afirmar a importância desses avanços. "Saneamento é um direito básico e fundamental para o desenvolvimento de qualquer cidade. Cada metro de rede instalado, cada poço ativado, representa um marco no caminho para uma sociedade mais justa, digna e saudável. O Governo do Estado segue firme em seu compromisso de garantir que todos os municípios de Mato Grosso do Sul se beneficiem desse avanço."

A parceria entre a Sanesul e a Ambiental MS Pantanal, por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP), fortalece o compromisso com a entrega de soluções sustentáveis e eficientes para as crescentes necessidades da população.

O diretor-presidente da Ambiental MS Pantanal, Gabriel Buim, destaca a relevância dessa colaboração. "Estamos ampliando de forma contínua a cobertura do esgotamento sanitário, com a previsão de mais 842 quilômetros de rede, o que elevará a cobertura de esgoto do estado para 90% nos próximos anos. Isso não apenas melhora a saúde pública, mas também contribui para o desenvolvimento urbano e a preservação ambiental".

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também