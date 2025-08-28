Mato Grosso do Sul chega à marca de um feminicídio a cada 10 dias

Morta na noite de ontem (27), Érica Regina Moreira Motta, de 46 anos, se tornou a 24ª vítima de feminicídio em Mato Grosso do Sul. O crime aconteceu em Bataguassu e o autor do crime foi identificado como Vagner Aurélio Fernandes dos Santos, de 59 anos. Ele foi preso em flagrante enquanto estava comendo um salgado em uma lanchonete no terminal rodoviário da cidade.



Em 240 dias do ano, foram 24 mortes, o equivalente a um feminicídio a cada dez dias. Conforme o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a taxa registrada no Estado em 2024 é a segunda maior do País, foram 35 as vítimas que representa uma taxa de 2,4 mortes a cada 100 mil habitantes do sexo feminino, perdendo para o Estado do Mato Grosso.



Conforme o dossiê do Ministério Público de Mato Grosso do Sul a maioria dos crimes é motivado por discussões, seguido de ciúmes.

Dos 24 casos, 12 estão em fase de instrução processual na Justiça e 11 estão em fase de inquérito policial. Apenas um foi julgado até o momento. Feminicídio pode ser prevenido com ação firme, punição e compromisso com a vida das mulheres.

Entre os casos mais conhecidos estão o da jornalista Vanessa Ricarte ocorrido em 12 de fevereiro em Campo Grande. Ela foi esfaqueada pelo ex-noivo, Caio Nascimento, após denunciar violência e solicitar medidas protetivas. Apesar do boletim e das tentativas de proteção, ele permaneceu na residência e cometeu o crime.

No dia 18 de fevereiro, Juliana Domingues foi morta em Dourados aos 28 anos. Ela foi assassinada a golpes de facão por seu companheiro às margens da BR-163, na frente do filho, de apenas 8 anos. O agressor fugiu, mas foi capturado no dia seguinte com apoio da PRF.



Aos 65 anos, Emiliana Mendes foi esganada, e seu corpo arrastado até uma residência, onde foi deixado sobre um colchão para fingir que havia morrido de causas naturais em 24 de fevereiro em Juti.



O único caso julgado foi o do autor do feminicídio de Giseli Cristina Oliskowiski, ocorrido em 1° de março em Campo Grande. Aos 40 anos, ela foi encontrada carbonizada em um poço no bairro Aero Rancho, em Campo Grande.



Durante maio, 14 mulheres foram vítimas de feminicídio em MS, incluindo Thácia, Simone, Olizandra Vera Cano (morta em Coronel Sapucaia), Vanessa Eugênio e sua filha Sophie (carbonizadas em Campo Grande), entre outras.



