Mato Grosso do Sul é o estado que mais cresceu em geração de empregos no país

O estado de Mato Grosso do Sul teve o maior crescimento na geração de empregos do país, no período de janeira a maio de 2019 MS criou 14.659 vagas no mercado formal de trabalho, e teve o maior crescimento no saldo, com índice de 2,90%, enquanto a média nacional foi de 0,91%.

Para o governador Reinaldo Azambuja, o resultado mostra a evolução da economia de Mato Grosso do Sul, apesar do momento de crise que Brasil atravessa. “O Brasil diminuiu muito o crescimento econômico nesses últimos anos, infelizmente, e Mato Grosso do Sul, de novo, de janeiro a maio, foi o estado do Brasil que mais gerou empregos de todos os 27 estados”, afirmou. Segundo Azambuja, isso mostra que, mesmo na retração econômica, a economia está andando para frente e crescendo, a declaração foi feita nesta sexta-feira (5), durante a assinatura da ordem de serviço para o asfaltamento de 10,2 km da MS-244, em Jaraguari.

Nos últimos 12 meses, Mato Grosso do Sul teve 10 com saldos positivos, ou seja, com mais contratações do que demissões. As únicas exceções foram os meses de maio e dezembro de 2018.

O setor de Serviços foi o principal responsável pelo desempenho de Mato Grosso do Sul, com abertura de 752 postos de emprego. Também tiveram saldos positivos Indústria de Transformação, Construção Civil, Agropecuária, Serviços Industriais de Utilidade Pública, Extrativa Mineral e Administração Pública.

Entre os municípios sul-mato-grossenses com mais de 30 mil habitantes, o melhor resultado foi de Campo Grande, com criação de 276 vagas de emprego em maio, seguido por Dourados (186), Naviraí (71), Três Lagoas (67) e Corumbá (52).

