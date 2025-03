Mato Grosso do Sul está em estado de emergência ambiental

O governador Eduardo Riedel, assina na manhã desta quinta-feira (27), o decreto que declara estado de emergência ambiental em Mato Grosso do Sul.

A medida que permite a flexibilidade de ações e orçamento para aplicação na prevenção e combate às chamas, terá duração de 180 dias.

A assinatura vai ao encontro às condições climáticas que favorecem a propagação de focos de incêndio. O decreto deve ser publicado em Diário Oficial nesta sexta-feira (28).

Enquanto isso, equipes do Corpo de Bombeiros Militar já iniciaram o trabalho de formação de brigadas e avaliação de áreas para instalação das bases avançadas no Pantanal sul-mato-grossense para a Temporada de Incêndios Florestais 2025.

As atividades com monitoramento de focos de calor para planejamento das ações desenvolvidas pelo SCI (Sistema de Comando de Incidentes) na Operação Pantanal 2025, em parceria com o Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) começaram a ser intensificadas esta semana.

