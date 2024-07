Mato Grosso do Sul ganhará duas novas maternidades

Sarah Chaves, com informações do Ministério da Saúde atualizado em 11/07/2024 às 09h53

Com um investimento total de R$ 4,76 bilhões por meio do Novo Plano de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), o Ministério da Saúde anunciou a construção de 36 novas maternidades em 21 estados. Mato Grosso do Sul será contemplado com duas dessas novas unidades: uma em Dourados e a outra em Taquarussu.

Os empreendimentos devem proporcionar até 583 mil atendimentos por ano e se somarão a uma série de outras iniciativas do governo federal, beneficiando mais de 26 milhões de mulheres.

De acordo com Mirela Pessatti, arquiteta responsável pelos projetos, serão construídos estabelecimentos de saúde de média e alta complexidade que prestarão assistência à gestante, puérpera e ao recém-nascido. As unidades serão divididas em porte 1, com 8.200m2 e capacidade para até 100 leitos; e porte 2, com 10.150m2 e capacidade para até 150 leitos.

As maternidades ofertadas serão de alto risco e contemplarão os seguintes setores assistenciais: centro de parto normal intra-hospitalar; ala de suítes de pré-parto, parto e pós-parto; centro cirúrgico e obstétrico; alojamentos conjuntos; quartos de internação de alto risco; unidade de terapia intensiva neonatal; unidade de cuidados intermediários; unidade de canguru; unidades de terapia intensiva materna; suítes de expectação para mulheres em situações emergenciais; áreas privativas para mulheres vítimas de violência; unidade de urgência e emergência; diagnóstico por imagem com radiologia; tomografia; ultrassonografia; cardiotocografia; laboratório de análises clínicas; áreas de apoio técnico; banco de leite; apoio logístico e administrativo: além de um ambulatório e casa da gestante bebê e puérpera.

"O objetivo é priorizar o atendimento humanizado e a privacidade da mulher, desde as gestantes de risco habitual até as de alto risco e, principalmente, as que necessitam de um cuidado maior, como as vítimas de violência", afirma Mirela . "Estamos mudando paradigmas, ao oferecer um modelo assistencial focado em boas práticas e na humanização da atenção aos partos e nascimentos. Serão serviços de incorporação tecnológica importantes, saúde digital, ensino e pesquisa", explica o secretário adjunto de Atenção Especializada à Saúde (Saes), Nilton Pereira Júnior.

