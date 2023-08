Mato Grosso do Sul inaugura trigésima Sala Lilás

Nesta quinta-feira (10), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul inaugurou a 30ª Sala Lilás, para atender mulheres, adolescentes e crianças vítimas de violência doméstica ou sexual ou em situação de vulnerabilidade.

O espaço, inaugurado em Ivinhema, oferece um ambiente acolhedor e seguro para as famílias que precisam de ajuda. Além disso, a sala é equipada com recursos tecnológicos e materiais que garantem privacidade e sigilo das informações compartilhadas.

Mato Grosso do Sul também conta com a Casa da Mulher Brasileira, em funcionamento na Capital, e com 12 Delegacias de Atendimento à Mulher sendo uma em cada Delegacia Regional de Polícia Civil do Estado.

A solenidade contou com a presença do delegado-geral da Polícia Civil, Roberto Gurgel de Oliveira Filho, que enfatizou o momento significativo que é a inauguração de uma Sala Lilás. “A Sala Lilás não é apenas um espaço físico. É um local de acolhimento. É o primeiro passo para que ela possa se sentir respeitada após uma violência que fere também sua autoestima. Sabemos o quão difícil é estar em um ambiente como o de uma delegacia, porém esse é um ambiente onde ela vai se sentir acolhida”, discursou.

A primeira Sala Lilás da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul foi inaugurada na Delegacia de Polícia de Sidrolândia no ano de 2019. De lá pra cá receberam a nova estrutura, os municípios de Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Água Clara, Amambai, Caarapó, Bonito, Terenos, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Deodápolis, Glória de Dourados, Costa Rica, Angélica, Ladário, Camapuã, Eldorado, Iguatemi, Bandeirantes, Sonora, Chapadão do Sul, Miranda, Porto Murtinho, Anaurilândia, Anastácio, Paranhos, Selvíria, Brasilândia e São Gabriel do Oeste.





