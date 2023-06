Mato Grosso do Sul irá representar o Brasil em debate internacional na Albânia

A Controladoria-Geral de Mato Grosso do Sul vai representar o Brasil em um evento internacional, na Europa, sobre o que há de mais moderno em auditoria governamental. Será realizada de 13 a 15 de junho em Durres, na Albânia, a reunião da Public Expenditure Management Peer Assisted Learning (Pempal) ou Rede de Aprendizagem Assistida por Pares de Gestão de Despesas Públicas -

A Reunião é formada por países da Europa e Ásia Central - junto com o Ministério das Finanças e Economia daquele País. O seleto grupo tem a finalidade de contribuir para o fortalecimento das práticas de gestão de finanças públicas por meio do compartilhamento de informações.

O Brasil é um dos países convidados para o encontro e será representado pelo controlador-geral do Estado de Mato Grosso do Sul, Carlos Eduardo Girão de Arruda, e pelo presidente do Conaci (Conselho Nacional de Controle Interno), Rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda, com um papel ativo durante as reuniões.

“A representatividade de Mato Grosso do Sul é inédita no evento. A CGE-MS terá a incumbência de, juntamente com a presidência do Conaci, multiplicar os conhecimentos adquiridos para todas as controladorias estaduais e municipais membros do Conselho. Além disso, esta experiência, nos possibilitará avançar em ações desenvolvidas em Mato Grosso do Sul, especialmente nas áreas consultivas – de compliance e de controle interno – que vêm sendo priorizadas pela CGE neste início de gestão”, afirma Carlos Girão.

Para Rodrigo Fontenelle, participar de um evento dessa grandeza é enriquecedor. “É sempre um grande avanço para nós quando temos a oportunidade de conversar e conhecer o que está sendo feito de mais moderno na Europa e na Ásia Central em relação às boas práticas de auditoria interna, de comitês de auditoria, mais especificamente à efetividade desses comitês dentro do serviço público”, pondera.

O presidente do Conaci finaliza apontando o que talvez seja um dos principais pontos dos debates deste ano. “Uma questão que está sempre em voga no Brasil e que também é discutida muito lá, são os serviços de consultoria nas auditorias internas governamentais. Estamos com boas expectativas para este evento e tenho certeza que voltaremos com boas ideias e boas discussões em relação a este e outros temas”, declara.

