Mato Grosso do Sul tem dois casos de gripe aviária em investigação

O Brasil tem 18 casos de gripe aviária sem investigados conforme consta no painel de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves do Ministério da Agricultura e Pecuária atualizado neste sábado (24), Mato Grosso do Sul tem casos sob investigação.

Os casos se concentram em animais domésticos em Jardim e Angélica e as amostras ainda se encontram sem resultado laboratorial conclusivo. Caso os resultados sejam negativos para Influenza aviária e Doença de Newcastle, os casos são descartados e a investigação é encerrada.

Atualmente, os únicos casos em andamento são de animais selvagens em Sapucaia do Sul no Rio Grande do Sul.

O caso inicial em granja comercial em Montenegro (RS) já é dado como foco encerrado.



