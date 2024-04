Matteus vence a última Prova do Anjo do BBB 24

Hoje (05) aconteceu a última Prova do Anjo do BBB 24. Em meio a especulações sobre quem vai para o próximo paredão, visto que a casa está mais vazia.

A prova exigiu agilidade e atenção dos participantes, que precisaram entrar em um labirinto e encontrar totens com a marca da Stone. Matteus conseguiu recolher dez e achou a saída mais rápido que os adversários.

O gaúcho acabou colocando o Líder Lucas para acompanhar Giovanna no Castigo do Monstro. Ele também convidou Isabelle e Davi para o almoço do Anjo.

O Anjo é autoimune. O Paredão será formado ainda hoje (05), com o Líder fazendo sua indicação, e o restante da casa votando para salvar seu maior aliado. Os dois participantes menos votados se juntam e indicam uma pessoa. Formando um paredão triplo. A eliminação será no próximo domingo (07).

