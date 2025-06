Maya Massafera muda cor dos olhos com cirurgia de alto risco proibida no Brasil

A influenciadora Maya Massafera revelou ter se submetido a uma cirurgia para mudar a cor dos olhos. O procedimento, realizado recentemente na Europa, alterou os olhos castanhos naturais da criadora de conteúdo para a cor verde.

Maya compartilhou a experiência em um vlog publicado esta semana, onde mostra detalhes da operação e do pós-operatório.

A cirurgia, chamada ceratopigmentação, é proibida no Brasil para fins estéticos, por ser considerada de alto risco. No país, o procedimento só é autorizado para tratamento de condições graves que afetam a córnea, como opacidades intensas que comprometem a visão ou levam à cegueira.

Segundo especialistas, a ceratopigmentação pode causar uma série de efeitos colaterais sérios, incluindo: Lesões na córnea, infecções graves, aumento da pressão intraocular e dificuldade para realizar exames e cirurgias oculares no futuro.

Pacientes que já se submeteram ao procedimento relataram dor persistente, ardência, sensação de areia nos olhos, fotofobia (aversão à luz) e lacrimejamento contínuo.

Em casos mais graves, essas complicações podem levar à perda parcial ou total da visão, inclusive à cegueira irreversível.

Como funciona o procedimento?

Conhecida popularmente como “tatuagem da córnea”, a ceratopigmentação utiliza micropigmentos de diferentes cores, implantados nas camadas internas da córnea.

A técnica foi inicialmente desenvolvida para fins médicos, como o tratamento de manchas brancas em olhos cegos.

No caso de Maya, a nova coloração é superficial, aplicada por cima da cor natural dos olhos, e que não alteraria a função visual. Ainda assim, entidades médicas alertam para os potenciais prejuízos a longo prazo.

O Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) se posicionou contra o uso estético da ceratopigmentação, reforçando que a técnica pode comprometer futuros exames oftalmológicos, como o mapeamento de retina, além de dificultar cirurgias como a de catarata.

