Mayra Cardi revela que descobriu 16 amantes de Arthur Aguiar

Mayra Cardi abriu o coração em uma entrevista exclusiva na varanda de seu apartamento na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio para contar sobre o casamento com o ex-marido Arthur Aguiar.

A empresária, que nos últimos dias viu sua vida virar do avesso ao se separar de Arthur , chorou no meio da entrevista e disse que nunca mais quer ver o ex-marido na vida.

Sobre as traiçoes, a empresário respondeu: "ue eu descobri foram 16, mas com certeza não descobri de todas. Não foram as traições que me deixaram mais chateadas. Eu não admito as traições, porque não admito mentiras. Se perder a confiança, acabou nossa relação. Se você quiser me trair, você me avisa que está tudo certo, se você sentir necessidade de buscar mulher na rua, me fala, mas não mente para mim. Ele tinha essa porta aberta", disse ela.

Na entrevista, Mayra respondeu perguntas sobr contradição nas postagens dela, sobre mentira e sobre a filha.

