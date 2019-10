MC Gui não tocará em grande show e rádio proíbe veiculação de músicas dele

Priscilla Porangaba, com informações do R7

Após polêmica de bullyng com uma criança na Disney, o funkeiro MC Gui teve a sua participação cancelada no Baile do Poderoso onde dividiria o palco com Marília Mendonça e Zé Neto e Cristiano e a rádio Cultura FM Paranaíba106,3MHz não tocará mais suas músicas.

O show acontecerá no próximo fim de semana, no Anhembi, em São Paulo. Organizadores, patrocinadores e artistas ficaram com medo da repercussão negativa e de protestos caso Gui participasse do festival.

Alguns cantores se mostraram preocupados em terem a imagem associada à do cantor nesse momento. O Festival já está com praticamente todos os ingressos esgotados.

Em nota, a rádio publicou que a emissora não compactua e expressa total repúdio ao comportamento do cantor. “ Suspende, até segunda ordem, a veiculação das músicas do artista MC Gui em sua publicação”.

O cantor se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais após ser acusado de praticar Bullying com uma menina em um trenzinho no parque de diversões nos EUA.

Ele deu risada e zombou da aparência da criança, enquanto a filmava. O vídeo foi compartilhado pelo cantor. Constrangida, a menina percebeu que era alvo de deboche.

O caso viralizou e chocou internautas. Gui apagou a postagem e colocou a culpa na "chata" da internet e na mídia. Mais adiante gravou outro vídeo dizendo que não quis praticar Bullying.

