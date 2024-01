Médica-veterinária de MS é censurada por infringir código de ética

Nesta quarta-feira (24), o Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul decidiu censurar publicamente a médica-veterinária Luana da Silva Barbosa. A profissional foi alvo da medida após um levantamento do órgão constatar que ela infringiu o código de ética da categoria. A decisão, que inclui uma multa de R$ 2.400,00, foi publicada no Diário Oficial da União.

A infração ética cometida pela médica-veterinária envolveu a violação de diversos artigos do código de ética profissional. Entre eles, destacam-se as transgressões relacionadas ao dever de denunciar qualquer forma de agressão aos animais e ao meio ambiente, bem como o compromisso em melhorar as condições de bem-estar, saúde animal, humana e ambiental.

A multa pecuniária, no valor de R$ 2.400,00, foi imposta de acordo com o artigo 5º, §3º da Resolução CFMV nº 682/2001. Essa penalidade visa responsabilizar a profissional pelos atos considerados contrários aos princípios éticos que regem a atuação dos médicos-veterinários.

O JD1 Notícias não obteve acesso ao processo e aos atos supostamente praticados. A censura pública e a aplicação da multa são medidas adotadas pelo Conselho para assegurar a integridade ética e profissional dos membros da categoria.

