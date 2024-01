Médica-veterinária de MS recebe censura pública e multa por violação do código de ética

Nesta quarta-feira, 31 de janeiro, o Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul tomou a decisão de tornar pública a censura à médica-veterinária Andressa Ferreira Cassal. A medida foi divulgada no Diário Oficial da União.

Além da censura, a profissional também foi multada em R$ 2.400,00. A decisão do Conselho baseou-se na constatação de que Andressa Ferreira Cassal teria desrespeitado as regras éticas da categoria, conforme estabelecido na Resolução CFMV nº 1138/2016.

Os artigos violados incluem:

1. Deveres do Médico Veterinário:

- Manter-se regularizado com suas obrigações legais junto ao seu CRMV.

2. Vedações ao Médico Veterinário:

- Praticar atos que possam influenciar negativamente a vontade do cliente e prejudicar a reputação da profissão.

- Praticar ou permitir atos de crueldade contra animais em diversas atividades.

- Manter conduta incompatível com a medicina veterinária.

3. Responsabilidades do Médico Veterinário:

- Ser responsabilizado por atos praticados com dolo ou culpa, respondendo civil e penalmente por infrações éticas que causem dano ao paciente, cliente ou à profissão.

O JD1 Notícias não teve acesso aos detalhes do processo e às ações supostamente cometidas pela médica-veterinária. A censura e a multa aplicadas visam garantir a integridade ética e profissional dos membros da categoria.

Fonte: Diário Oficial da União



