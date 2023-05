Medicina no Paraguai vira bate boca

“Tem gente saindo lá do Nordeste, meninas, para fazer prostituição para bancar o curso de medicina e servir de mula para levar droga para suas cidades de origem”, essa é parte da fala do deputado federal Geraldo Resende (PSDB-MS) feita durante Comissão Mista na quarta-feira (10) acendeu um debate com o criador e presidente do curso de medicina na UCP, Carlos Bernardo, que fez uma publicação nas redes sociais e teve apoio dos alunos da instituição.

Veja o bate boca:

