Médico campo-grandense morre em Rondônia vítima da Covid-19

O médico campo-grandense Jeterson Amaral dos Santos, de 47 anos, foi mais uma vítima da Covid-19 em Ariquemes, Rondônia.

Jeterson foi ex-aluno do Colégio Dom Bosco em Campo Grande, e cursou medicina na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em Cuiabá e a especialização na Universidade de Brasília.

Já no município de Rondônia onde vivia há mais de 20 anos, o obstetra sentiu os primeiros sintomas da Covid-19 no sábado (15), e buscou atendimento médico imediatamente, sendo internado em um hospital da cidade. Embora tenha recebido toda assistência, Jeterson não resistiu aos efeitos da ação do coronavírus e faleceu dia 18.

De acordo com a direção do hospital onde trabalhava, o Dr. Jeterson foi responsável pelo nascimento de mais de 10 mil bebês na região.

O profissional era querido por seu trabalho na cidade de Rondônia, o médico foi alvo de várias homenagens em Ariquemes e Cuiabá.

O médico deixou dois filhos de 12 e 17 anos, sendo que o mais velho já declarou que pretende cursar medicina e assim seguir os passos do pai.

Deixe seu Comentário

Leia Também